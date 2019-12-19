Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПочти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

В ходе столкновений в Барселоне пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью. Акция протеста, в которой участвовали не менее пяти тысяч сторонников независимости Каталонии, началась в 16:00 по местному времени у стадиона "Камп Ноу".
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СМИ: число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» достигло 60

РИА Новости01:09

В столкновениях с полицией в Барселоне пострадали уже 60 человек

REGNUMвчера в 22:45

В протестах в Барселоне во время Эль-Класико примут участие 32 тысячи человек

Советский спортвчера в 11:04

В беспорядках после класико пострадало 60 человек

Спорт-Экспресс01:39

«Реал» приехал на «Камп Ноу» без происшествий

Sports.ruвчера в 12:20

СМИ: число пострадавших в ходе протеста у «Камп Ноу» в Барселоне увеличилось до 60

ТАССвчера в 17:13

Полиция начала усиливать меры безопасности перед матчем «Барселона» - «Реал»

ТАСС Спортвчера в 05:34
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
Энергетика

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Политика

Завтра Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию

Завтра в 12:00 в Центре международной торговли в Москве состоится большая ежегодная пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина.
Новый Век вчера в 03:28
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия вчера в 09:10
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.
Московский Комсомолец 02:56
Общество

Штормовой ветер в Петербурге повалил десятки деревьев и билбордов

МИР 24 02:12
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Экономика

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов населения

Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 года.
Реальное время вчера в 11:38
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 17 декабря в 04:19
Общество

В Татарстане 31 декабря объявлен выходным днем

В Татарстане вторник, 31 декабря, объявлен выходным днем. Об этом в своем Инстаграм сообщил президент республики Рустам Минниханов.
НТР 00:25
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Общество

Температура в Москве побила рекорд 1886 года

На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО вчера в 12:41
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты

В Индии прошли испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos. Видео запуска опубликовано в твиттере ВВС Индии.
РИА Новости 00:40
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала

Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
StarHit.ru вчера в 18:40
Экономика

ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»

Санация банка длилась более десяти лет и обошлась государству в 164,4 млрд руб. К госкорпорации "Дом.РФ" банк перешел в 2017 году, а сама процедура оздоровления завершилась досрочно — ее окончание планировалось на 2025 год.
РБК вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк разместили фотографии преследующих семью журналистов.
Evo-rus.com 02:50
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
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