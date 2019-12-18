Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПочти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

В ходе столкновений в Барселоне пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью. Акция протеста, в которой участвовали не менее пяти тысяч сторонников независимости Каталонии, началась в 16:00 по местному времени у стадиона "Камп Ноу".
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СМИ: число пострадавших в ходе протеста у «Камп Ноу» в Барселоне увеличилось до 60

ТАССвчера в 17:13

В столкновениях с полицией в Барселоне пострадали уже 60 человек

REGNUMвчера в 22:45

В беспорядках после класико пострадало 60 человек

Спорт-Экспресс01:39

СМИ: число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» достигло 60

РИА Новости01:09

«Реал» приехал на «Камп Ноу» без происшествий

Sports.ruвчера в 12:20

В протестах в Барселоне во время Эль-Класико примут участие 32 тысячи человек

Советский спортвчера в 11:04

Полиция начала усиливать меры безопасности перед матчем «Барселона» - «Реал»

ТАСС Спортвчера в 05:34
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».
RT на русском вчера в 05:23
Политика

Сегодня в России пройдёт пресс-конференция с Владимиром Путиным

Сегодня президент России соберет в Центре международной торговли в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ВашГород.ру 00:00
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 05:39
Политика

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Российская газета 01:07
Политика

Белый дом уверен, что Трампа оправдают при голосовании по импичменту

Сенат выступит на стороне американского президента Дональда Трампа, уверены в Белом доме.
Свободная Пресса вчера в 23:35
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Музыка

Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Piter.tv 01:07
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру 17 декабря в 14:45
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM 17 декабря в 19:58
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
РИА Новости 00:39
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
КиноПоиск вчера в 03:10
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 декабря.
Известия вчера в 23:37
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Религия

Что запрещено делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Что категорически запрещено делать в день Николая Чудотворца: – отказывать нищим, нуждающимся и тем, кто просит помощи.
Волга-Медиа вчера в 21:33
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Футбол

Арустамян рассказал о возможных трансферах ЦСКА в межсезонье

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о ситуации с возможными трансферами ЦСКА в связи с переходом клуба под госконтроль.
Матч ТВ вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:32
Политика

Опрос: мнения американцев об импичменте Трампа разделились

Американское общество расколото практически пополам по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, представленные во вторник телекомпанией ABC и газетой The Washington Post.
ТАСС 17 декабря в 10:10
Футбол

Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

Футболист не скрывает своего желания выступать за сборную России на чемпионате Европы-2020.
Вести.Ru 01:18
Общество

В центре Москвы на новогодние каникулы введут особый режим доступа

РИА Новости 01:12
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