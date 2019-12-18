В ходе столкновений в Барселоне пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью. Акция протеста, в которой участвовали не менее пяти тысяч сторонников независимости Каталонии, началась в 16:00 по местному времени у стадиона "Камп Ноу".

Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

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