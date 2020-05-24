Коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПочти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 2427 человек, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
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Почти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:05
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