Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПочти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с ЕС

Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев 29 февраля. Турция за сутки пропустила в Евросоюз почти 50 тысяч беженцев. В ночь на пятницу Анкара открыла границы и предоставила автобусы для вывоза мигрантов.
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Сулейман Сойлу
По состоянию на 23:50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113
— Сулейман Сойлу, турецкий политикRT на русском вчера в 18:20
с чего всё началось
Число беженцев, пересекших границы Турции с ЕС по состоянию на 23:50 (мск) 29 февраля, превысило 47 тыс., сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter
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Границу Турции и ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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Авианосец США вошел в Средиземное море

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В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

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Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

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