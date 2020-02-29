Политика
ТК ЗвездаПочти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с ЕС
Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев 29 февраля. Турция за сутки пропустила в Евросоюз почти 50 тысяч беженцев. В ночь на пятницу Анкара открыла границы и предоставила автобусы для вывоза мигрантов.
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По состоянию на 23:50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113
— Сулейман Сойлу, турецкий политикRT на русском вчера в 18:20
с чего всё началось
Число беженцев, пересекших границы Турции с ЕС по состоянию на 23:50 (мск) 29 февраля, превысило 47 тыс., сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter.Коммерсантъвчера в 17:35
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