Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС). При этом 40,8% высказали мнение, что Украина "сшивается как страна и идет путем объединения".

Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола

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