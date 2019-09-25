До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты.

с чего всё началось

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Они представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе-июле 2019 года.

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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

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