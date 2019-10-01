Экономика

Sibnet НовостиSibnet НовостиРоссия выплатит уволенным чиновникам миллиарды рублей

На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 миллиарда рублей. Это значит, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек.
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с чего всё началось

Выход платный: на сокращение чиновников за три года потратят 5 млрд

На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.
Известия30 сентября в 17:01

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Уволенным чиновникам в РФ выплатят 5 млрд, смысл пенсионной реформы, вырастут штрафы за уклонение от армии. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ruвчера в 12:00

На выплаты уволенным чиновникам в России потратят 5 млрд рублей

DP.RUвчера в 03:30

Вон из офиса: 1200 новосибирцев уволят с работы до конца года

НГС30 сентября в 09:00

В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшие годы

РБКвчера в 00:56

«Известия»: Минфин может потратить почти 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам

ТАСС30 сентября в 21:38

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

Известия30 сентября в 19:15

На сокращение чиновников потратят почти пять миллиардов рублей, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:01
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

РИА Новости 30 сентября в 22:22
Футбол

У «Самара Арены» построят крытый футбольный стадион

В Самаре рядом с стадионом хотят возвести крытый футбольный манеж, хоккейный центр и две тренировочные площадки.
ГТРК Самара вчера в 06:11
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Экономика

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Единоборства

Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Экономика

В России ужесточили критерии для получения кредитов

Изменения коснутся обращений на сумму свыше 10 000 рублей.
Ореанда-Новости вчера в 10:36
Футбол

Пятов отбил пенальти в игре с «Аталантой». Гвардиола ранее назвал вратаря «лучшим»

11-метровый случился на 16 минуте. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после очного матча с «Шахтером» назвал Пятова «лучшим».
Бомбардир.ру вчера в 13:40
Экономика

Glencore удаляется от нефти

QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Технологии

Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 30 сентября в 10:19
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье

Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов

Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 23:11
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Общество

Опубликованы кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 13:35
Политика

Пики Монсеррата украсили фонари в честь независимости Каталонии

Ридус 30 сентября в 16:29
Наука

От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 08:39
Авто

Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility.
ФАН вчера в 20:16
Здоровье

Томские онкологи впервые в РФ применили новый метод лучевой терапии

Первые 10 пациентов Томского областного онкодиспансера прошли лечение по новой методике адаптивной лучевой терапии на основе In-vivo дозиметрии, которая позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы, сообщается во вторник в телеграм-канале "Область здоровья".
РИА Томск вчера в 02:46
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

ИА REX вчера в 05:00
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии

Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо вчера в 21:57
Спорт

Моральная победа: Почему украинка подарила золото России

Рамблер вчера в 04:34
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания вчера в 11:37
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

REGNUM вчера в 22:49
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс вчера в 21:36
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