Экономика
Sibnet НовостиРоссия выплатит уволенным чиновникам миллиарды рублей
На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 миллиарда рублей. Это значит, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек.
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с чего всё началось
На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.Известия30 сентября в 17:01
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«Известия»: Минфин может потратить почти 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам
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