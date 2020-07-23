Более половины россиян имеют лишний вес. Примерно 20-25 процентов населения России страдают от ожирения. Такую долю назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян, передает «Интерфакс».

Экономика Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. 58

Общество Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.

Происшествия ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. 683

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Политика Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе. 194

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