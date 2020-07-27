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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

После массовых акций протеста, прошедших в выходные в Сиэтле, задержаны 49 человек, сообщила полиция города. В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.В источнике
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Комсомольская правда

В Сиэтле 59 полицейских ранены в беспорядках

Комсомольская правда01:55
RT на русском

Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

RT на русском00:55
Коммерсантъ

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

Коммерсантъ23:54
ТАСС

В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек

ТАСС23:46
РБК

В ходе беспорядков в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских

РБК02:01
Московский Комсомолец

Около 60 полицейских получили ранения из-за беспорядков в Сиэтле

Московский Комсомолец23:39
РИА Новости

В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках

РИА Новости22:55
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн

В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ19:57
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«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
Коммерсантъ18:23
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В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса

Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.
ТАСС23:29
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