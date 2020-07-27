В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
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После массовых акций протеста, прошедших в выходные в Сиэтле, задержаны 49 человек, сообщила полиция города. В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.В источнике
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