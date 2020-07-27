В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса

Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.