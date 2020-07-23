Здоровье
ToDay News UfaПочти 60% россиян имеют избыточный вес
От лишнего веса в России страдают почти 60% человек, сообщает ToDay News Ufa. Такую цифру приводят в федеральном исследовательском центре питания. «Это настоящая проблема для россиян», – говорит глава ФИЦП, академик Виктор Тутельян.
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Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 04:32
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение серийного варианта нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Тарантас Ньюс 03:53
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Коммерсантъ 10:22
Общество
Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина
В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.
Моя Москва.онлайн 06:11
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
В Подмосковье следователи начали проверку после того, как в одной из квартир нашли тело женщины, завернутое в пакет.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Газета.Ru 10:47
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru 09:06
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
Здоровье
Смольный: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается
Комитет по здравоохранению Петербурга констатирует, что ежедневный прирост новых случаев COVID-19 теперь не превышает 190 человек.
Фонтанка.Ру 10:25
Шоу-бизнес
Нюша продемонстрировала большую татуировку на животе
Подписчики стали задавать много вопросов Нюше по поводу рисунка на животе, но она в ответ ничего не написала.
RuNews24.ru 04:02
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Настя Паршина беременна от Никиты Уманского
Примечательно, что Паршина стала уже пятой участницей шоу, которые находятся в положении.
Актуальные Новости 08:30
Общество
Около 50 тысяч москвичей записались на бесплатный ПЦР-тест на COVID-19
Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:05
Футбол
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширена, сообщили в организации. Сейчас в чемпионате России играет 16 команд.
Коммерсантъ 09:42
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
Общество
Минздрав анонсировал вакцинирование 1600 россиян от коронавируса
На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.
Lenta.ru 09:35
Армия и оружие
Уничтожить войска в Крыму за 36 часов пригрозили на Украине
Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
Общество
Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
23 июля к Земле максимально приблится ярчайшая по статистике за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE).
МордовМедиа вчера в 18:14
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:39
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
РИА Новости 10:37
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
Учёные в ходе эксперимента выяснили, что мужская бисексуальность, ранее считающаяся мифом, действительно существует.
Discover24 06:50
Общество
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17