Общество
ВедомостиПочти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Формально власть пытается работать с запросом на перемены – предлагает новые лица, например, на уровне губернаторов или идею «прорыва», считает Колесников: «Хотя, по сути, это заменитель перемен – фундамент и политическая рамка не меняются, попытки изменений делаются внутри нее».
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с чего всё началось
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.Ведомостивчера в 16:21
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Lenta.ru вчера в 22:43
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ выросла на 8,5%
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Вечерняя Москва вчера в 10:32
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Составлен рейтинг профессий будущего
Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Российская газета вчера в 20:15
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Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.
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Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Газета.Ru вчера в 12:44
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Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
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На Украине расследуют дело с «дырявыми» бронежилетами
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