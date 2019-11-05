Общество

ВедомостиВедомостиПочти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Формально власть пытается работать с запросом на перемены – предлагает новые лица, например, на уровне губернаторов или идею «прорыва», считает Колесников: «Хотя, по сути, это заменитель перемен – фундамент и политическая рамка не меняются, попытки изменений делаются внутри нее».
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с чего всё началось

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.
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Forbesвчера в 23:31

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Газета Кемеровавчера в 16:51

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Ведомостивчера в 16:21
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
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Ведомости вчера в 19:18
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Авто

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Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

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Политика

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Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
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Общество

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Технологии

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Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
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Спорт

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Вести.Ru 01:44
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Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву

Газета.Ru вчера в 12:44
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Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

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Происшествия

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Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
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Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
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На Украине расследуют дело с «дырявыми» бронежилетами

На Украине расследуют громкое уголовное дело, связанное с махинациями в вооруженных силах.
ТК Звезда 01:13
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