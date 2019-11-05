Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.

с чего всё началось

Люди ждут, что перемены им преподнесут на блюдечке и они не будут платить за них ничего. Они не готовы к изменениям в социальной сфере, кроме получения дополнительного образования.

Формально власть пытается работать с запросом на перемены – предлагает новые лица, например, на уровне губернаторов или идею «прорыва», считает Колесников: «Хотя, по сути, это заменитель перемен – фундамент и политическая рамка не меняются, попытки изменений делаются внутри нее».

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

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