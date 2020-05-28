Коронавирус
News.ruТитов: коронавирус повлиял на бизнес почти 70% предприятий в РФ
Выручка почти 70% предприятий малого и среднего бизнеса сократилась на треть из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.
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Общество
Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве.
Piter.tv 05:38
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv 01:42
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Политика
Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ
"С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ.
ТАСС 06:13
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Сергея Нетиевского 2 миллиона
Все оспариваемые сделки в компании осуществлял нынешний директор шоу «Уральских Пельменей» и представитель коллектива Евгений Орлов, который как раз был гендиректором ООО «Идея фикс медиа» в период с 2012 по 2016 годы, поэтому он несет ответственность за любой причиненный ущерб компании своими действиями.
StarHit.ru 01:00
Музыка
Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей
Popcornnews.ru 05:36
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Космос
Названа причина отмены запуска пилотируемого корабля SpaceX
Причиной отмены запуска корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) стали неблагоприятные погодные условия.
Газета.Ru 01:16
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество
Кремль высказался по решению Собянина о прогулках по графику
Отвечая на вопрос о решении мэра Москвы по поводу прогулок москвичей по графику с 1 по 14 июня, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в данном случае он бы не хотел вторгаться в круг полномочий глав регионов и тем более в круг полномочий Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 05:49
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Песков опроверг информацию о высокой смертности медиков от COVID-19
Напомним, 27 мая в Минздраве России подтвердили смерть 101 медика с коронавирусом.
REGNUM 06:17
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Происшествия
Начался суд над липецкой чиновницей за крупные взятки
Бывшей чиновнице липецкой администрации сегодня, 28 мая огласят обвинение.
Kursk.com 05:25
Армия и оружие
Американский эксперт рассказал о секретных видах космического оружия
Эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований рассказал на страницах C4ISRNet о шести видах оружия, которое сейчас активно разрабатывается и на которое идут миллиарды.
Вечерний курьер 05:05
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Футбол
Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»
Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа вчера в 05:54
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews 26 мая в 05:11