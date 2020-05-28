Выручка почти 70% предприятий малого и среднего бизнеса сократилась на треть из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Титов: коронавирус повлиял на бизнес почти 70% предприятий в РФ

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