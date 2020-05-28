Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Общество
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Paparazzi.ru вчера в 15:09
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РИА Новости 06:14
Происшествия
В Твери арестованы пятеро сотрудников УБЭП
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Tvtver.ru 07:07
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РБК 07:11
Транспорт
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РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
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Жительница Казани рассказала изданию «Вечерняя Казань», как несколько дней назад медики из Республиканской клинической больницы оставили ее соседа-пенсионера в подъезде.
Ридус 05:04
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Происшествия
Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора
Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
Общество
Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
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Шоу-бизнес
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Общество
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Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.
Московский Комсомолец 26 мая в 01:56
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
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Авто
«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России
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Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»
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Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
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Коммерсантъ 04:57
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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