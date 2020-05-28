Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Экономика
Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать с 1 июля
О новом налоговом режиме на брифинге в правительстве Карелии рассказали и. о. заместителя министра финансов Светлана Третьякова и руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко, сообщает пресс-служба Минфина.
ИА Республика 03:24
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Футбол
Названа дата возобновления чемпионата Англии
АПЛ приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.
Газета.Ru 10:25
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Собянин отметил, что Москва уже работает с регионами и проводит консультации в онлайн-режиме.
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Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Хоккей
Овечкин официально объявлен обладателем «Морис Ришар Трофи»
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 12:28
Общество
Собянин сообщил, когда откроются салоны красоты и спортзалы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице можно будет открыть салоны красоты и спортзалы.
Вести.Ru 11:56
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
Sibnet Новости 06:43
Транспорт
Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
Общество
Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
РБК 10:15
Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Футбол
17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко
17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 12:08
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Происшествия
СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы".
Российская газета 12:50