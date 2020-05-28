Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Футбол
«Государство помогает не в том объеме, в котором бы хотелось, неудивительно, что люди нарушают карантин»
"Не нужно было штрафовать Фролова, он разумный человек" — Из-за вируса многие клубы снизили заработную плату.
Sport24.ru 05:15
Общество
В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%
"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)".
Российская газета 08:34
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика
США отменили исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа объявила в среду, что отменяет почти все исключения из американских санкций, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Lenta.ru вчера в 06:41
Общество
Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины
Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
Экономика
Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году
Москва, 28 мая 2020, 14:09 — REGNUM В 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 07:09
Футбол
Рами пожалуется на «Сочи» в ФИФА и Спортивный арбитражный суд
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами намерен пожаловаться на действия футбольного клуба "Сочи" в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Российская газета 07:45
Политика
Источник сообщил о госпитализации экс-губернатора Чувашии Игнатьева
Михаил Игнатьев, уволенный с поста губернатора Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, госпитализирован с двусторонней пневмонией.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Армия и оружие
Украинский генерал заявил о сорванной военной агрессии России
Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала препятствием для военной агрессии, которую Россия якобы планировала весной 2020 года.
Военное дело 07:25
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Школам выдвинули требования по безопасности на ЕГЭ
В Рособрнадзоре обнародовали список требования для пунктов проведения ЕГЭ. Об этом рассказал врио ведомства, Анзор Музаев, пишет РБК.
Уралинформбюро 07:59
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
Общество
В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»
Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
Афанасий-бизнес 06:13
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Политика
МИД РФ: Нидерланды не расследовали роль Украины в гибели «боинга» MH17
Как подчеркнул представитель МИД РФ, следственная группа так и не провела настоящего расследования "роли Украины в крушении рейса МН17 - в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта".
РЕН ТВ 04:38
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына
В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Общество
Академик РАН рассказал об опасности защитных масок и перчаток
Перчатки портят кожу, а это защитный механизм человека, часть врожденного иммунного ответа.
РБК 08:39
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Происшествия
У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Происшествия
Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери
Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00
Единоборства
Макгрегор объяснил, почему является величайшим бойцом в истории
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории MMA.
Metaratings 06:29
Культура
Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»
Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
Rostof.ru 04:31
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41