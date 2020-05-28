Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Шоу-бизнес
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Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Bimru.ru 06:21
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Evo-rus.com вчера в 09:19
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Bookmaker-ratings.ru 11:10
Здоровье
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
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Ведомости вчера в 16:50
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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