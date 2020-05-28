Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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«За время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации поступило 79 990 обращений, из них федеральному уполномоченному -- 15 602, региональным -- 64 388»,— сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ04:45
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Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Кадыров пообещал простить всех, кто повинится перед ним
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал гражданам республики, которые осмелились покинуть родные дома и уехать за рубеж, простить их, но только в том случае, если они признают свою ошибку и повинятся перед ним.
Ридус 07:02
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
Общество
Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли.
РИА Новости 14:40
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru 14:50
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Армия и оружие
Киев показал заход военного самолета РФ на «боевой курс» над украинским катером «Старобельск»
Российский военный самолет якобы несколько раз заходил на боевой курс над украинским патрульным катером "Старобельск", когда тот проводил плановые учения в Черном море.
Российский Диалог 14:35
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Происшествия
«Омбудсмена полиции» отдадут Александру Бастрыкину
В деле, возбужденном по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов), говорится, что господин Воронцов и администратор его канала Игорь Худяков (также был арестован Тверским райсудом) опубликовали интимные фотографии сотрудницы органов дознания полиции, которые та отправила находившемуся в командировке мужу.
Коммерсантъ 12:52
Общество
Скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин
Говорит Москва 15:58
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Путешествия
В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны
Газета.Ru вчера в 10:22
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Общество
Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета
Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
Вести ФМ 04:10
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Шоу-бизнес
Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
Lenta.ru вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса
Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия 06:54
Хоккей
СКА и «Амур» произвели обмен игроками
СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17