с чего всё началось

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,1K

Политика Кадыров пообещал простить всех, кто повинится перед ним Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал гражданам республики, которые осмелились покинуть родные дома и уехать за рубеж, простить их, но только в том случае, если они признают свою ошибку и повинятся перед ним. 10

Общество Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли.

Кино Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах. 2

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 37

Гаджеты Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом. 47

Общество Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц. 6,9K

Армия и оружие Киев показал заход военного самолета РФ на «боевой курс» над украинским катером «Старобельск» Российский военный самолет якобы несколько раз заходил на боевой курс над украинским патрульным катером "Старобельск", когда тот проводил плановые учения в Черном море.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Происшествия «Омбудсмена полиции» отдадут Александру Бастрыкину В деле, возбужденном по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов), говорится, что господин Воронцов и администратор его канала Игорь Худяков (также был арестован Тверским райсудом) опубликовали интимные фотографии сотрудницы органов дознания полиции, которые та отправила находившемуся в командировке мужу. 1

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран. 685

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,4K

Шоу-бизнес Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.

Экономика Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12% «ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.

Хоккей СКА и «Амур» произвели обмен игроками СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.