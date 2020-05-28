Коронавирус

РБКРБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вариантов вакцин от коронавируса.
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Экономика

Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд

Заявки на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе подскочили, увеличившись в шестой раз подряд, что говорит о том, что рынок жилья может привести к восстановлению экономики после пандемии коронавируса даже при сохранении высокого уровня безработицы, передает Reuters.
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В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
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Общество

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
РБК 06:20
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Общество

Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мае статистика по смертности пациентов с COVID-19 будет больше.
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Экономика

Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Политика

В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
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Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество

Академик РАН предупредил об опасности ношения масок и перчаток

Перчатки, которые рекомендуют носить в качестве защиты от коронавируса, могут привести к серьезным заболеваниям, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

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Происшествия

В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Lenta.ru 06:57
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Общество

Гидрометцентр России предупредил об опасной погоде в Воронежской и других областях Черноземья

Как сообщает Гидрометцентр России, атмосферные фронты активного циклона, который перемещается с Чёрного моря в северо-восточном направлении, 29 – 30 мая принесут дожди в западную половину Центрального федерального округа.
Страницы Воронежской культуры 06:30
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Космос

Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто

До недавнего времени считалось, что однотипные объекты Солнечной системы образуют кластеры, и именно эти скопления межпланетных объектов рассматривались как подтверждение существования безымянной девятой планеты в нашей звездной системе.
Территория новостей 26 мая в 11:54
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время

«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
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Православные христиане отмечают великий праздник «Вознесение Господне»

На 40 день после Пасхи православные всего мира празднуют Вознесение Господне.
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Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
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Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
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Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
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Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
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Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Ведомости 06:08
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