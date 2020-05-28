Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вариантов вакцин от коронавируса.
Самара-ГИС 08:54
Экономика
Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд
Заявки на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе подскочили, увеличившись в шестой раз подряд, что говорит о том, что рынок жилья может привести к восстановлению экономики после пандемии коронавируса даже при сохранении высокого уровня безработицы, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 13:16
Происшествия
В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в разговоре с РИА Новости подтвердил информацию о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД, сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Общество
Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
РБК 06:20
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мае статистика по смертности пациентов с COVID-19 будет больше.
Lenta.ru 09:58
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Экономика
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Академик РАН предупредил об опасности ношения масок и перчаток
Перчатки, которые рекомендуют носить в качестве защиты от коронавируса, могут привести к серьезным заболеваниям, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
ФАН 05:56
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
Гидрометцентр России предупредил об опасной погоде в Воронежской и других областях Черноземья
Как сообщает Гидрометцентр России, атмосферные фронты активного циклона, который перемещается с Чёрного моря в северо-восточном направлении, 29 – 30 мая принесут дожди в западную половину Центрального федерального округа.
Страницы Воронежской культуры 06:30
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Космос
Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто
До недавнего времени считалось, что однотипные объекты Солнечной системы образуют кластеры, и именно эти скопления межпланетных объектов рассматривались как подтверждение существования безымянной девятой планеты в нашей звездной системе.
Территория новостей 26 мая в 11:54
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время
«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Религия
Православные христиане отмечают великий праздник «Вознесение Господне»
На 40 день после Пасхи православные всего мира празднуют Вознесение Господне.
Freepressa.ru 02:03
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08