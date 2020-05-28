Коронавирус

РБКРБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

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В МИДе назвали «порочной практикой» санкции США в отношении Ирана

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в четверг, 28 мая, раскритиковал решение США отменить временные исключения из санкций в отношении проектов Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) "Это печальная, порочная практика", — приводит ТАСС слова Кабулова.
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В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.
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