Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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«За время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации поступило 79 990 обращений, из них федеральному уполномоченному -- 15 602, региональным -- 64 388»,— сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ04:45
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