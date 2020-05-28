Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
РИА Новости 06:35
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
Биатлон
Сборная России по биатлону осталась без главного тренера
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Валерий Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды.
Pravda.Ru вчера в 09:39
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Здоровье
Минздрав предупредил беременных с коронавирусом об опасности
Российский Минздрав опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, а также новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Энергетика
Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 26 мая в 14:36
Шоу-бизнес
Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
Sibnet Новости 06:43
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском вчера в 03:34
Общество
Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
В санитарно-эпидемиологических правилах, которые разработало ведомство, перечисляются мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, а также противоэпидемические мероприятия, порядок лабораторной диагностики, регистрации случаев заболевания и госпитализации заболевших, профилактики внутрибольничного инфицирования и порядок дезинфицирующих мероприятий, сообщают «Известия».
Астрахань 24 вчера в 09:45
Футбол
Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты
Хавбек "Сочи", чемпионат мира в составе национальной команды Франции Адиль Рами хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 16:41
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня
Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09