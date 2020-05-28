Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Microsoft в случае Xbox Series X намерена повышать не только качество картинки у таких исключительных проектов, но и кадровую частоту — где-то до 60 FPS, а где-то и до 120 кадров.
Игромания.ру 09:18
Технологии
Флешку для «защиты от 5G» начали продавать в Великобритании
Продавцы утверждают, что устройство использует «технологию квантового голографического катализатора» для защиты пользователей от 5G.
News.ru 09:23
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Роспотребнадзор надеется получить вакцину от COVID-19 до второй волны
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится до второй волны заболеваемости.
РИА Новости 09:40
Общество
Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня
В июне в Москве откроются точки непродовольственной торговли, ряд предприятий бытовых услуг, а жители смогут выходить на прогулки.
Российская газета вчера в 09:15
Происшествия
Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
РБК 06:25
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины
Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о своем отношении к тому, что полузащитник Андре Шюррле является вегетарианцем.
Нева Спорт 09:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Общество
Расписание прогулок москвичей появится 29 мая
Расписание прогулок москвичей с днями недели и временем появится 29 мая на портале мэра и правительства Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Политика
Данкверт обсудил с адвокатом обвинения в вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудил с адвокатом Анатолием Кучереной, как реагировать на обвинения в вымогательстве взятки у польской молочной компании «Млековита».
Известия 06:55
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Единоборства
Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым
RT на русском 03:05
Общество
Boeing возобновил производство самолётов 737 MAX
В заявлении Boeing говорится, что выпуск планируется наращивать постепенно, передаёт РБК.
Говорит Москва 00:58
Здоровье
Московские врачи впервые опубликовали атлас изменений органов умерших c коронавирусом
Московские специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, а зачастую необратимых патологических изменений органов у умерших с диагностированным коронавирусом, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.
РИАМО 09:15
Гаджеты
Zen 3 отложен на 2021 год: по слухам, AMD погналась за 5 нм
Источник приписывает AMD первоначальные намерения использовать 7-нм техпроцесс с так называемой EUV-литографией для производства процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 (Vermeer) в четвёртом квартале текущего года.
3DNews 09:07
Футбол
РПЛ решили возобновить со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей.
Lenta.ru 09:15
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Миннесоте
ИА Красная Весна 03:44
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
Дождь 01:35
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Общество
Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52