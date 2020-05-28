Коронавирус

РБКРБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

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Расписание прогулок москвичей с днями недели и временем появится 29 мая на портале мэра и правительства Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
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Boeing возобновил производство самолётов 737 MAX

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В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

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В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
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