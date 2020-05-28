Коронавирус

РБКРБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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с чего всё началось
«За время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации поступило 79 990 обращений, из них федеральному уполномоченному -- 15 602, региональным -- 64 388»,— сообщается на сайте
 Кремля.
Коммерсантъвчера в 04:45

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Бизнес-омбудсмен рассказал о теневых этнических структурах в туризме

РИА Новостивчера в 06:18

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

РБКвчера в 05:45

Песков прокомментировал доклад об условиях ведения бизнеса в РФ

Известиявчера в 06:26

Титов предложил создать «банк плохих долгов» для выкупа дефолтных кредитов

News.ruвчера в 10:43

Титов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России

Коммерсантъвчера в 04:45

Титов представил Путину доклад об оценке условий ведения бизнеса в РФ

РЕН ТВвчера в 03:06

Титов предложил льготы для российских инновационных компаний, работающих за рубежом

ТАССвчера в 03:41
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
6,9K
Общество

Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
2
Политика

Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ

Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
2,2K
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
2
Здоровье

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 23:10
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Армия и оружие

JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)

ИноСМИ вчера в 18:50
Армия и оружие

В Индии: Китай создаёт широкий фронт для возможного вторжения

Индия обвиняет Китай в том, что в районе Ладакха находятся до 1,5 тысяч военнослужащих НОАК.
Военное обозрение вчера в 23:56
Происшествия

В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки, тело которой обнаружили в реке в Псковской области, поиски ее сверстницы продолжаются, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 17:04
1
Путешествия

АТОР озвучили сроки возобновления россиянами поездок за границу

Сроки возобновления поездок россиян за границу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вятка-На-Сети 27 мая в 05:14
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Гаджеты

AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
1
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
32
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
211
Общество

Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
721
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

РИА Новости вчера в 08:21
74
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
59
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1K
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,6K
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию

RuNews24.ru 26 мая в 10:56
833
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:33
4,4K
Здоровье

Названа категория людей, которым противопоказано ношение масок

Врач высшей категории, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев указала на категорию людей, который медицинские маски носить противопоказано.
АБН вчера в 19:46
53
Политика

Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс

Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Русская Планета 27 мая в 17:10
207
Политика

Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Известия вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов

Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru вчера в 02:49
76
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 вчера в 06:36
15
Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
282
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
1
Экономика

Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
349
Общество

Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос

Если идея о страховании от безработицы будет реализована, то с зарплат россиян будет браться дополнительный взнос, который направят в специальный фонд.
Рамблер 27 мая в 07:44
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