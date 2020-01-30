Происшествия
РИА НовостиПочти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым.
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На задержанном из-за подозрений на коронавирус лайнере находятся 67 россиян
Московский Комсомолец09:23
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