Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор

В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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