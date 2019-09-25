Финансы
Телеканал 360°Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В проекте бюджета сказано, что в 2020 году Рособрнадзору планируется выделить 2,44 миллиарда рублей. В последующие годы сумма будет несколько меньше: 2,21 миллиарда в 2021 году и 2,23 миллиарда в 2022 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Политика
В США заявили о начале процедуры импичмента Трампа
Демократы в США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Диалог 02:57
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия 18:21
Баскетбол
УНИКС уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского
Чемпионат вчера в 12:54
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 17:24
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 08:06
Наука
Детские бутылочки могли появиться в Европе тысячелетия назад
Научная Россия 16:54
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК 19:20
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Происшествия
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Российская газета 13:46
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС 23 сентября в 19:10
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Общество
Отечественная «Википедия» обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей
На реализацию проекта уйдет порядка 1,7 млрд рублей. Период работы над проектом уже назначен, он начнется с 2020 года.
Невские Новости 21:02
Здоровье
Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений
В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru вчера в 13:25
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Политика
Вашингтон может сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Напомним, что Турция давно пыталась приобрести американские комплексы ПВО, однако США постоянно отказывали Анкаре в продаже.
Военное дело 04:52
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Политика
Именем Путина могут назвать космодром Восточный
Газета.Ru 20:18
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36