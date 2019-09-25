Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В проекте бюджета сказано, что в 2020 году Рособрнадзору планируется выделить 2,44 миллиарда рублей. В последующие годы сумма будет несколько меньше: 2,21 миллиарда в 2021 году и 2,23 миллиарда в 2022 году.

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