Общество

iReactoriReactorПочти 800 россиян в 2019 году стали лотерейными миллионерами

Пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото» назвала число россиян, ставших в 2019 году лотерейными миллионерами. Таких россиян насчитывается 790 человек. Рекордные суммы по 500 000 000 рублей в 2019 году получили два жителя России.
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В России 790 человек стали лотерейными миллионерами в 2019 году

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800 россиян стали лотерейными миллионерами за 2019 год

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Почти 800 россиян в 2019 году стали лотерейными миллионерами

iReactor03:45

В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в прошлом году денег

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

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На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
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Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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