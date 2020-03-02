Пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото» назвала число россиян, ставших в 2019 году лотерейными миллионерами. Таких россиян насчитывается 790 человек. Рекордные суммы по 500 000 000 рублей в 2019 году получили два жителя России.

Почти 800 россиян в 2019 году стали лотерейными миллионерами

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