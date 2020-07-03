Первый день прошел без нарушений. Выпускники сдавали ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Следующий экзамен - по русскому языку - самый массовый.

с чего всё началось

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Для проведения экзаменов задействованы 45 пунктов.

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

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