Общество

REGNUMREGNUMПочти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Для проведения экзаменов задействованы 45 пунктов.
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с чего всё началось

На Брянщине ЕГЭ по русскому языку сдадут 5551 выпускник

Первый день прошел без нарушений. Выпускники сдавали ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Следующий экзамен - по русскому языку - самый массовый.
БрянскTodayвчера в 15:00

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В Рособрнадзоре уточнили, как проходит ЕГЭ по русскому языку

Газета.Ru03:09

6 и 7 июля зауральские выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку

Курган и курганцы03 июля в 04:17

В Рособрнадзоре рассказали, как проходит ЕГЭ по русскому языку

РИА Новости02:55

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме

ТАСС02:29

На Кубани 6 июля начался ЕГЭ по русскому языку

Кубань 2403:12

Российские выпускники сдают самый массовый ЕГЭ

Вести.Ru02:50

Выпускники школ Волгоградской области пишут ЕГЭ по русскому языку

РИАЦ03:05
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Экономика

ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

Чтобы воспользоваться сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
ТАСС 03:25
Гаджеты

Запущена масштабная распродажа смартфонов Xiaomi в России

Ознакомиться со всеми смартфонами Xiaomi, которые участвуют в масштабной распродаже, можно по этой ссылке .
Ferra 04:02
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Политика

В Петербурге появится новый вице-губернатор по молодежной политике

Ранее отдельного куратора молодежной политики уровня вице-губернатора в Петербурге не существовало.
REGNUM 03:38
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Политика

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
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Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
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Происшествия

На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению

В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Bimru.ru 03:49
Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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Технологии

Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей

Российский онлайн-ретейлер Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение ошибок и уязвимостей в работе сервисов онлайн-площадки.
ТАСС 02:24
Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
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Общество

Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
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Транспорт

«Автодор» планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах

МТВ онлайн 04 июля в 07:35
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Общество

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек. Всего в ХМАО 10590 человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:43
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Происшествия

Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО

Lenta.ru 04:09
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Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина.
Discover24 04:09
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Религия

Митрополит Кирилл написал письмо скандальному отцу Сергию

Уральский меридиан 03:48
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Происшествия

В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера

Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru вчера в 10:10
Общество

Фестиваль «Новая волна» в Казани отменен из-за коронавируса

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который должен был состояться в августе в столице Татарстана, отменен.
Московский Комсомолец 04:30
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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