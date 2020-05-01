Наличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 7933 человек в России. Общее количество заболевших COVID-19 выросло до 114 431 человека.

Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

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