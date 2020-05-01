Коронавирус
Телеканал 360°Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Наличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 7933 человек в России. Общее количество заболевших COVID-19 выросло до 114 431 человека.
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Общество
Российская полиция не дала коммунистам отметить Первомай
Сотрудники полиции составили на участников административные протоколы.
Lenta.ru 10:14
Здоровье
Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны
Япония начнет бесплатную поставку в 43 страны препарата "Авиган", также известного под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир", в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
РИА Новости 09:23
Общество
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Происшествия
Против оперного певца Вадима Чельдиева возбудили третье уголовное дело
Против оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК).
Новая газета 10:18
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в НИИ скорой помощи в Петербурге
Подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Северной столице.
News.ru вчера в 17:39
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Общество
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
Чи Сон Хо отметил, что долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын протянет после операции на сердце, но вскоре ему сообщили о смерти политика.
Lenta.ru 09:27
Политика
Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина
Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
Общество
Международный туризм в Турции начнет восстанавливаться с 27 мая
Следующий этап продлится с 27 мая по 31 августа.
Интерфакс вчера в 06:09
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Происшествия
Прокуратура разбирается с продажей земли у братской могилы под Истрой
Подмосковная прокуратура начала проверку информации о продаже в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в Истре.
Национальная служба новостей 09:51
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Ибсон: «В Сибири мы играли в минус 16. Это было безумие, я целый тайм просидел в раздевалке»
Бывший игрок «Спартака» Ибсон вспомнил о том, как красно-белые отправились на выезд в Сибирь, где температура воздуха в день матча составляла 16 градусов мороза.
Sport24.ru 08:55
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Байден отверг обвинения в изнасиловании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
Известия 09:29
Общество
Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Общество
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37