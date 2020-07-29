Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
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По данным бюро, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%.В источнике
С чего всё началось
Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК28 июля в 23:00
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