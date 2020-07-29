Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

По данным бюро, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК28 июля в 23:00
Подробнее о событии
Финансовая газета

Эльман Мехтиев: Закон о коллекторах 2016 года писался «на коленке», а потому требует изменений

Финансовая газета08:52
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБК28 июля в 23:00
Банки.ру

«Эквифакс»: пандемия привела к росту просроченных платежей по кредитам

Банки.рувчера в 04:20
Росбалт

В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Росбалт29 июля в 04:22
Коммерсантъ

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Коммерсантъ29 июля в 02:49
Piter.tv

Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Piter.tv29 июля в 02:30
Новые Известия

Дальше – хуже: эксперт прогнозирует увеличение просроченной задолженности по кредитам

Новые Известиявчера в 09:35
Реклама
Реклама

Экономист Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

Вариант инвестиций в криптовалюту Хазин раскритиковал, назвав их очень рискованными, ведь ни у кого нет уверенности, насколько долго биткоин и его аналоги в принципе просуществуют.
Экономика сегоднявчера в 03:50
Реклама
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
2,2K
Реклама
Реклама
Реклама

Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс12:30
2
Реклама
Реклама
Реклама