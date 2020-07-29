Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.
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с чего всё началось

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК28 июля в 23:00

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Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Piter.tv29 июля в 02:30

«Эквифакс»: пандемия привела к росту просроченных платежей по кредитам

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90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Коммерсантъ29 июля в 02:49

Дальше – хуже: эксперт прогнозирует увеличение просроченной задолженности по кредитам

Новые Известиявчера в 09:35

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБК28 июля в 23:00
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Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
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Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо»

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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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ТАСС 08:27
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Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
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Общество

Власти Москвы напомнили магазинам не впускать людей без масок

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток.
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

Газета.Ru вчера в 06:10
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

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Политика

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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Политика

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Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 210 случаев коронавируса

Уральский меридиан 03:36
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Футбол

Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
Спорт-Экспресс 07:44
Общество

СМИ сообщили об уходе Гармаша из «Современника»

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Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Российские водители получат права нового образца. Начала реализовываться реформа нового дизайна удостоверений .
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«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче НБА благодаря 34 очкам Дэвиса

ТАСС Спорт 00:17
Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Авто

Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название

Как утверждает издание, после смены поколения кроссовер Mazda CX-5 получит новый индекс: CX-50.
Тарантас Ньюс вчера в 04:31
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
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Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам

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Общество

В Сочи заявили о росте числа зараженных коронавирусом

Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Пять опасных для детей растений назвала главный педиатр Подмосковья

Названы пять самых опасных растений Московской области. Об этом рассказал главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
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