Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».

Почти 9% бензина в России является контрафактом

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Политика Лукашенко заявил, что намерен укреплять суверенитет Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен укреплять суверенитет и независимость республики.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.

Автоспорт Квят рассказал о замене мотора и чувствах от домашнего Гран-при Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал замену мотора и старт с последнего места на Гран-при России.

Транспорт В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».

Происшествия Таксист избил известного актера в Москве В Москве известного актера Степана Девонина избил таксист, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.

Политика МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.

Авто В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.

Происшествия Появилось видео с упавшим после землетрясения в Стамбуле минаретом Ранее в Силиври — районе провинции Стамбул — произошло землетрясение магнитудой 4,6, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Экономика Авиационный завод «Прогресс» сократит сотни работников Арсеньевский авиационный завод «Прогресс» планирует сократить до конца года 220 работников.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.

Футбол Дубль Белотти принёс «Торино» волевую победу над «Миланом» В матче «Торино» против «Милана» хозяева пропустили мяч на 19-й минуте, когда с 11-метрового забил Кшиштоф Пёнтек.

Армия и оружие Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия "С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.

Политика В Иране высказались за перенос штаб-квартиры ООН из США Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН в другую страну, если такая инициатива будет обсуждаться.

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Общество МЧС пояснило, что будет грозить гражданам за курение на балконе Напомним, начиная с 1 октября текущего года гражданам будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях.

Футбол «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» и вышел на второе место в Ла Лиге «Реал Сосьедад» с 13 очками вышел на второе место в турнирной таблице. Команда на 1 очко отстает от лидера чемпионата — мадридского «Реала».

Политика CNBC: торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10 октября Ранее в Министерстве коммерции Китая сообщили, что переговорщики от Китая и США 19—20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, «состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес».

Экономика На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.