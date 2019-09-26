Экономика
Республика ТатарстанПочти 9% бензина в России является контрафактом
Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
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Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.Известиявчера в 17:01
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В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
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РБК 11:45
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Газета.Ru вчера в 16:35
Футбол
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В матче «Торино» против «Милана» хозяева пропустили мяч на 19-й минуте, когда с 11-метрового забил Кшиштоф Пёнтек.
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Армия и оружие
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Вести.Ru 17:40
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
В Иране высказались за перенос штаб-квартиры ООН из США
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Общество
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Футбол
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«Реал Сосьедад» с 13 очками вышел на второе место в турнирной таблице. Команда на 1 очко отстает от лидера чемпионата — мадридского «Реала».
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На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
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Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
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Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
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