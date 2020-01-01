Энергетика

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Цены на природный газ в США упали до минимума за последние три года. Причиной стало стремительное наращивание производства в Северной Америке. Сланцевый газ обеспечил такой переизбыток голубого топлива на рынке, что сами производители этому теперь не рады.
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Почти бесплатно: цены на газ в мире стали бросовыми

Известия21 января в 16:26

Мировые цены на газ рекордно упали. Чем это грозит России?

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