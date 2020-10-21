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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Почти четверть опрошенных россиян сократит расходы на новогодний стол

Life.ru
Lenta.ru
Телеканал 360°
АМИТЕЛ
Московский Комсомолец
О своем намерении увеличить бюджет на новогодний стол заявили только 8% опрошенных банком «Открытие» россиян. Совсем не будут праздновать Новый год 3% участников опроса. Уменьшат свои расходы 24% респондентов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: около четверти россиян планируют сократить расходы на новогодний стол

Почти четверть россиян планируют сократить свои расходы на празднование Нового года на фоне пандемии коронавируса и лишь 8% жителей России собираются увеличить бюджет на новогодний стол. Такие данные следуют из опроса банка "Открытие", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:17
Подробнее о событии
АМИТЕЛ

Почти четверть россиян сократят расходы на новогодний стол

АМИТЕЛ22:04
Life.ru

Выбор блюд станет беднее. Четверть россиян в этом году сэкономят на новогоднем столе

Life.ru21:01
Московский Комсомолец

Почти четверть граждан РФ планирует сократить расходы на новогодний стол

Московский Комсомолец20:18
Телеканал 360°

Почти четверть опрошенных россиян сократит расходы на новогодний стол

Телеканал 360°20:47
Lenta.ru

Названа доля решивших сократить новогодние траты россиян

Lenta.ru21:01
ТАСС

Опрос: около четверти россиян планируют сократить расходы на новогодний стол

ТАСС20:17

Посещение столовых хотят ограничить в Приморье из-за коронавируса

21 октября в Приморье снова зафиксирован максимальный прирост заболеваемости коронавирусом за всю историю эпидемии на территории субъекта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное правительство.
Посещение столовых хотят ограничить в Приморье из-за коронавируса
Deita.ru22:40

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ТАСС Наука вчера в 11:08