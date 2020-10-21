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Почти четверть опрошенных россиян сократит расходы на новогодний стол

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Вечерняя Москва
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АМИТЕЛ
Московский Комсомолец
О своем намерении увеличить бюджет на новогодний стол заявили только 8% опрошенных банком «Открытие» россиян. Совсем не будут праздновать Новый год 3% участников опроса. Уменьшат свои расходы 24% респондентов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Около четверти россиян планируют сократить расходы на новогодний стол

Почти четверть россиян планируют сократить свои расходы на празднование Нового года на фоне пандемии коронавируса и лишь 8% жителей России собираются увеличить бюджет на новогодний стол. Такие данные следуют из опроса банка "Открытие", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
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