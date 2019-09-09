Экономика

Газета.RuГазета.RuПочти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

Большинство россиян считает, что сейчас лучше сберегать (66%) и меньше тратить. Только четверть россиян придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%).
ВЦИОМ03:59

Подробнее о событии

Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:13

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

ВЦИОМ03:59

Почти две трети россиян предпочли делать сбережения

Известиявчера в 21:46

ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

Коммерсантъ05:01

Почти две трети россиян считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить

ПРАЙМвчера в 20:18

ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить

ТАСС07:24

Россияне побоялись тратить деньги

Lenta.ru02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Кино

«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

iReactor 00:33
Политика

В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже

В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Футбол

Пятов: хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед игрой с Нигерией прокомментировал шансы команды попасть на Евро 2020.
Чемпионат 20:50
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество

Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

РИА Новости 20:48
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Происшествия

В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме

Газета.Ru 14:24
Происшествия

Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены

ТАСС 19:07
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 07 сентября в 06:59
Баскетбол

Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар

Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
Известия 17:01
Гаджеты

10 сентября Apple покажет новый iPhone

10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова 12:40
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Здоровье

9 свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье

По словам специалистов, в основном негативное влияние зеленого чая на здоровье связано с реакциями организма на кофеин, который содержится в этом напитке в высоких дозах.
MedikForum.ru 21:00
Единоборства

Гаджиев назвал Нурмагомедова главным активом UFC

RT на русском 01:57
Кино

Студия Paramount Pictures переснимет фантастический боевик «Без лица»

Находящаяся в поиске новых проектов и потенциальных франшиз студия Paramount Pictures решила переснять ещё один из своих кассовых хитов «Без лица».
Кинобизнес сегодня 19:24
Политика

Дональд Трамп отменил переговоры с талибами

Эхо Москвы вчера в 04:00
Экономика

Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной

Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Космос

Объяснено «зловещее молчание» инопланетян

Lenta.ru 09:43
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Космос

Open Lunar собирается основать на Луне независимое поселение

Open Lunar Foundation - это неправительственная организация, основанная выходцами из NASA.
Кубанские новости 03:14
Космос

Зловещая Нибиру репетирует Судный день – ученые

Южный Федеральный 02:59
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное