Экономика
Газета.RuПочти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.ВЦИОМ03:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Экономика
Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Шоу-бизнес
Лолита рассказала об условиях брачного контракта с мужем
Рассказала Лолита Милявская и об условиях контракта с Дмитрием Ивановым.
Дни24 01:47
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Политика
Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом
Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе.
РБК 05:53
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Армия и оружие
Подразделения ЮВО получили в августе около сотни единиц новой техники
ИА Крыминформ 04:03
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Технологии
Почётный профессор Кембриджского университета — о космических безумцах, климате и аналоге Земли
К концу века на Марсе будут жить небольшие группы людей, которых направят туда частные космические компании.
RT на русском 04:09
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку и освобождение
Комсомольская правда 04:36
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Шоу-бизнес
Собчак ответила на вопрос о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности.
Lenta.ru 04:02
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
News.ru вчера в 08:01
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиниться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe вчера в 11:39
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27