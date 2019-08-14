Экономика
Газета.RuПочти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
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с чего всё началось
Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.ВЦИОМ03:59
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