Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.

с чего всё началось

Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.

Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

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