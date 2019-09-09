Экономика

Газета.RuГазета.RuПочти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.
ВЦИОМ03:59

Подробнее о событии

Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:13

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

ВЦИОМ03:59

Почти две трети россиян предпочли делать сбережения

Известиявчера в 21:46

ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

Коммерсантъ05:01

ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить

ТАСС07:24

Почти две трети россиян считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить

ПРАЙМвчера в 20:18

Россияне побоялись тратить деньги

Lenta.ru02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика

Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов

Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Футбол

Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Хоккей

Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо

Газета.Ru 13:34
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика

Президент Литвы предостерег Белоруссию от объединения с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия ведет борьбу за свою независимость. Об этом он сказал в интервью агентству BNS.
Lenta.ru 12:18
Здоровье

45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея

В Бразилии 45-летняя женщина родила двойню для мечтавшего об отцовстве сына-гомосексуалиста.
Комсомольская правда 11:48
Происшествия

Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна

Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 12:44
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Армия и оружие

МЧС предупреждает оренбуржцев об опасности в период военных учений

В ведомстве отмечают, что приближение к границам, а тем более её пересечение опасно для жизни и здоровья человека.
56orb.ru 02:11
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Культура

Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии

Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Энергетика

Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре

Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Политика

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Политика

США могут ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

Парламентская газета 10:37
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Авто

Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты

Говорит Москва 11:58
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное