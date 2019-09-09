Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.

с чего всё началось

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются 23% респондентов, убежденных что лучше побыстрее потратить сбережения.

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