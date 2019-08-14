Экономика
Газета.RuПочти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
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с чего всё началось
Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.ВЦИОМ03:59
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Культура
Русская живопись стала темой фестиваля циркового искусства «Идол-2019»
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол", который пройдет в сентябре в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ), объявил темой мероприятия русскую живопись.
ТАСС 08:47
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.
RT на русском 07:43
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика
Рябошапка намерен привлечь к ответственности нескольких депутатов Рады
Ранее был принят закон, согласно которому с начала будущего года отменяется депутатская неприкосновенность Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что собирается попросить у Верховной рады разрешение, чтобы привлечь к ответственности нескольких депутатов до того, как закон об отмене неприкосновенности начнет действовать.
Аргументы и Факты 05:25
Экономика
В Ростовской области открыли складской комплекс FM Logistic
В Ростовской области сегодня открыли складской комплекс FM Logistic.
Дон-ТР 08:20
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
По мнению Минфина, продажа алкоголя не влияет на безопасность зрителей Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ 04:29
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Политика
Посол Израиля в РФ назвал возможные темы встречи Путина и Нетаньяху
Подготовка встречи Совбезов России, Израиля и США может стать темой разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен.
РЕН ТВ 08:40
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Автоспорт
«Хаас» и Rich Energy прекратили сотрудничество
«Хаас» прекратил сотрудничество с компанией Rich Energy, которая являлась титульным спонсором команды.
Sports.ru 09:10
Теннис
Рафаэль Надаль назвал игру Даниила Медведева невероятной
Испанский теннисист в четвёртый раз в карьере выиграл US Open. Всего на его счету 19 побед в турнирах серии Большого шлема.
Говорит Москва 02:53
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о беременности от Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак впервые отреагировала на слухи о своей второй беременности, передает портал "Дни.ру" со ссылкой на телеграм-канал "Татлер-батлер".
Газета.Ru 04:28
Происшествия
В Ленобласти столкнулись три микроавтобуса, два человека погибли
Сегодня в 8:30 утра на 115-м километре Киевского шоссе Лужского района Ленинградской области столкнулись три микроавтобуса: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo.
Телеканал Санкт-Петербург 03:58
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
В ООН осудили санкции США против Венесуэлы
Санкции, которые США ввели против Венесуэлы, усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в этой латиноамериканской стране, способствуя оттоку населения в другие государства, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на 42-й сессии СПЧ ООН.
Взгляд.ру 07:24
Происшествия
Потолок обрушился в детском саду Читы
News.ru 09:27
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36