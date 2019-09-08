По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.

с чего всё началось

Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения. Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать. При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.

Почти две трети россиян предпочли делать сбережения

Общество Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно "Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.

Экономика Климатической политике добавили переменчивости О внесении новой версии законопроекта в правительство на Климатическом форуме городов в Москве на минувшей неделе объявила замглавы профильного департамента Минэкономики Лариса Корепанова.

Политика ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Политика Шесть партий проведут своих кандидатов в Думу Иркутска Шесть политических партий смогут представить своих кандидатов в Думу Иркутска.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Политика На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Бочаров Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») набирает 65,64% после обработки 0,07% протоколов.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Политика Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.

Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

Шоу-бизнес Дочь Джонни Деппа застали с возлюбленным на яхте Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Мелоди, уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе.

Экономика LG откладывает трубку Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.

Политика Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17 Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

Футбол Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании Защитник Серхио Рамос в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года со сборной Фарерских островов вышел на поле в составе сборной Испании в 167-й раз.

Политика На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Космос Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам» 07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.

Политика Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах Кандидат в мэры Новосибирска от КПРФ, действующий градоначальник Анатолий Локоть заявил журналистам через два часа после закрытия избирательных участков о своей победе на выборах.