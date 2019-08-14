Экономика

ИзвестияИзвестияПочти две трети россиян предпочли делать сбережения

Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения. Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать. При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.
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с чего всё началось

Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новостивчера в 20:13

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Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

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Lenta.ru02:22

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Телеканал 360°01:57

Стало известно, как россияне предпочитают делать сбережения

ФедералПрессвчера в 22:45
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