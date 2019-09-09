По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.

с чего всё началось

Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения. Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать. При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.

Почти две трети россиян предпочли делать сбережения

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