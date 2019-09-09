Экономика

ИзвестияИзвестияПочти две трети россиян предпочли делать сбережения

Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения. Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать. При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.
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с чего всё началось

Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.
РИА Новостивчера в 20:13

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Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

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Россияне прячут деньги в кубышку

Deita.ruвчера в 23:00
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У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
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