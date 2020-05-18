Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2

Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. Об этом 18 мая сообщила глава здравоохранительного ведомства Московской области Светлана Стригункова.
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с чего всё началось

Министр здравоохранения Московской области дала прогноз по отмене ограничений для населения

Министр здравоохранения Московской области дала прогноз по отмене ограничений для населения Сейчас Московская область находится на втором месте в России по выявлению коронавирусной инфекции и смертельным случаям из-за COVID-19.
Коммерсантъвчера в 18:28

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Почти две тысячи медиков заразились Covid‑19 в Подмосковье

РИАМО03:12

В Подмосковье коронавирус выявили у почти двух тысяч медработников

Газета.Ru03:22

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

RT на русскомвчера в 21:41

Глава Минздрава Подмосковья: В регионе жертвами COVID стали 16 медиков

РЕН ТВвчера в 22:34

Около 9% медиков в Подмосковье заразились коронавирусом

ТАССвчера в 22:19

Около 2 тыс. подмосковных медиков заразились коронавирусом

РБК01:37

Около двух тысяч подмосковных медиков заразились коронавирусом

News.ruвчера в 21:37
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Общество

Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок

Креветки Polar premium и "Каждого дня" содержат мышьяка больше допустимых показателей. Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок.
Piter.tv 02:25
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:43
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Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в Чехове

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в селе Чехов Холмского района.
АСТВ вчера в 21:40
Армия и оружие

В Бундестаге призвали убрать ядерное оружие США из Европы ради вывода РФ ОТРК «Искандер»

В Бундестаге полагают, что для обеспечения безопасности требуется убрать ядерное оружие США из Европы.
Актуальные Новости 05:00
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Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
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Происшествия

В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей

Подросток избил мужчину в подъезде жилого дома в Стерлитамаке, после того как тот вылил ведро воды на шумящую группу мальчиков, в инциденте, который, предположительно, произошел в апреле, разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкортостану.
РИА Новости 01:36
Общество

Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети

Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
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Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 16 мая в 18:48
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Музыка

Названа величайшая песня в истории Евровидения

РИА Новости 04:51
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Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

Православие и Мир 05:16
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Технологии

«Билайн» опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах

«Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного Wi-Fi/MESH», — отмечает «Билайн».
3DNews 00:44
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Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 117 человек

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 117 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 02:39
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Общество

В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Дробыша

Российская певица, актриса и модель Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша, сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 05:11
Общество

В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса

Случаи заражения зарегистрированы во всех субъектах РФ. Из новых заболевших 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости вчера в 03:56
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Экономика

Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%

Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
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Здоровье

Назван самый полезный для сердца перекус

Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
NewInform 02:30
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков

Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
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Происшествия

Следователи начали проверку в Вологодской городской больнице №1

После публикации материала о невыплате установленных доплат, жутких условиях работы и необеспеченности сотрудников Вологодской городской больницы №1, сотрудники СУ СК России по Вологодской области начали процессуальную проверку.
Vologda-poisk.ru 04:26
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Общество

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
РИА Новости 05:01
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Футбол

ФК «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ

В понедельник, 18 мая, «Championat.com» сообщил, что футбольный клуб «Долгопрудный» подал необходимые документы для лицензирования в ФНЛ.
ГЛАС.RU 03:59
Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

РБК 05:16
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Культура

Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»

Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
Газета.Ru 04:58
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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