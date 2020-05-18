Министр здравоохранения Московской области дала прогноз по отмене ограничений для населения Сейчас Московская область находится на втором месте в России по выявлению коронавирусной инфекции и смертельным случаям из-за COVID-19.

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Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. Об этом 18 мая сообщила глава здравоохранительного ведомства Московской области Светлана Стригункова.

В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2

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