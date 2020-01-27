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КП - ВоронежКП - ВоронежПочти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области

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В пяти случаях правоохранители выявили факты незаконного банкротства. Общая сумма причиненного экономическими преступлениями материального ущерба потерпевшим составила - 935, 818 миллиона рублей, из них возместили - 746,332 миллиона рублей.
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Почти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области

КП - Воронежвчера в 10:08

935 млн рублей — такова сумма ущерба от экономических преступлений в Воронежской области

Новости Воронежавчера в 10:39

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Обозреватель Врн00:13
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