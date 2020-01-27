Общество
Российская газетаВ МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей. Речь идет об оконченных и приостановленных уголовных делах.
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Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Куньлунь» и обошел «Динамо» в таблице КХЛ
Здоровье
Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР
Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Экономика
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Политика
Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора
Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года.
Игры
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Политика
На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Экономика
Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка
Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.
Политика
КС Украины не стал рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционность закона об особом статусе Донбасса отказался рассматривать Конституционный суд Украины, 27 января сообщает пресс-служба суда.
Экономика
Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
Вспышка эпидемии нового коронавируса в Китае может негативно сказаться на туризме как в Китай, так и из Китая, однако в какой степени, зависит от развития ситуации в ближайшие дни, сказал РИА Новости профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии, специалист в области туризма Пабло Диас.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Общество
Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Футбол
«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.
Космос
Хаббл наблюдает пыльную галактику со сверхмассивным центром
Хаббл наблюдал это изображение в рамках исследования одного из самых известных обитателей Вселенной - черной дыры.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Футбол
Слимани попросил «Лестер» прервать аренду в «Монако»
Нападающий «Монако» Ислам Слимани, который принадлежит «Лестеру», попросил у английского клуба досрочно завершить аренду в французской команде, утверждает France Football.
Происшествия
В Улан-Удэ россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя России, путешествовавшего по Азии.