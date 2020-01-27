Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году

Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей. Речь идет об оконченных и приостановленных уголовных делах.
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В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году

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В МВД назвали сумму ущерба от экономических преступлений в 2019 году

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Подсчитан ущерб от экономических преступлений в России

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МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в 2019 году

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RT на русском16:06

Ущерб от экономических преступлений в РФ за прошлый год составил 447 млрд рублей

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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