Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко 14 апреля.

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

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