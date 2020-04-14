с чего всё началось

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко 14 апреля.

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 83

Политика Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times. 257

Происшествия В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. 14

Экономика Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники. 221

Происшествия В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка. 3

Общество Роспотребнадзор заявил о стабильном росте заболеваемости коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксирован плавный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет оказывать высококвалифицированную помощь всем заболевшим. 2

Политика В США заявили о природном происхождении коронавируса В Пентагоне заявили, что коронавирусная инфекция, вероятнее всего, появилась по естественным причинам, а не при помощи человека.

Политика Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября. 4K

Общество Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты. 12

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,7K

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 176

Шоу-бизнес Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини 18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике.

Общество Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей. 2

Общество Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.

Общество Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом. 712

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 172

Общество Особое мнение: Кирилл Мартынов Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".

Общество В Тульской области закрыли строительные магазины и салоны красоты 14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". 5