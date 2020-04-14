Общество
ИзвестияПочти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко 14 апреля.
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с чего всё началось
Власти Москвы аннулировали около 900 000 цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте, сообщили в оперативном штабе.Ведомости06:05
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Как проверить не аннулирован ли цифровой пропуск в Москве в период самоизоляции
Комсомольская правда10:52
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Происшествия
В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус
Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 14:39
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Экономика
Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%
Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
Общество
Роспотребнадзор заявил о стабильном росте заболеваемости коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксирован плавный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет оказывать высококвалифицированную помощь всем заболевшим.
Известия 14:28
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы
Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Вести ФМ 14:31
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
Коммерсантъ 13:45
Политика
В США заявили о природном происхождении коронавируса
В Пентагоне заявили, что коронавирусная инфекция, вероятнее всего, появилась по естественным причинам, а не при помощи человека.
Газета.Ru 15:27
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Общество
Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини
18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике.
Рамблер вчера в 04:57
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Наука
Ученые предложили лечение рака с помощью управления сигналами клетки
ToDay News Ufa 13:36
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 12:12
Общество
Особое мнение: Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Общество
В Тульской области закрыли строительные магазины и салоны красоты
14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса 15:05
Транспорт
Прокурор Москвы предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров
Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о недопустимости перевозки заказавших такси пассажиров без проверки пропуска.
ТАСС 13:33
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Футбол
Польша с Рыбусом уступила Украине в матче по FIFA 20
Сборная Украины по сумме двух матчей в симулятор FIFA 20 победила команду Польши (8:6). За польскую сборную защитник «Локомотива» Мачей Рыбус.
Спорт-Экспресс 14:59